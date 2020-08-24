Туреччина під водою, в Італії борються з вогнем, а Сполучені Штати готуються прийняти удар одразу двох ураганів. Про приголомшливі примхи природи докладніше розкаже Ольга Жидецька.

Семеро загиблих, одинадцятеро зниклих безвісти. Туреччина оговтується від потужних повеней, які раптово затопили провінцію Ґіресун на Чорноморському узбережжі країни. Причина потопу - рясні дощі. Хоча, чому вони стали такими руйнівними - чиновники не збагнуть. Кажуть, опади перевищили місячну норму лише на половину.

Масштаб шкоди вражає: два десятки будинків зруйновані, майже чотири сотні - пошкоджені. З-під завалів і потоків бруду вдалося врятувати півтори сотні людей. Декого довелося евакуювати гелікоптером, адже дороги затоплені.

Тепер прийняти удар стихії готуються ще дві провінції - Трабзон і Ризе.

Інше лихо в Італії - на півночі Рима. Там спалахнула масштабна пожежа. Зайнялися трава й чагарники на березі річки. Полум'я швидко розрослося. Вогнеборцям ледве вдалося стримати пожежу, аби вогонь не перекинувся на житлові будинки.

У повній готовності рятувальники й у США. Американський штат Луїзіана готується прийняти удар одразу двох ураганів. На території вже порядкує потужний вихор "Марко". Очевидці зафільмували водяний смерч, що наближається до узбережжя. Через сильний вітер уже загинуло двоє людей. У прибережних районах і на островах оголошено евакуацію.

Адже за два дні штат має накрити ще й ураган "Лаура", який, за прогнозами, має посилитися до третьої категорії.

Дональд Трамп, президент США:

Це безпрецедентно і масштаби цих штормів, і те, що вони накочуються так швидко один за одним. Обидва можуть набрати значної сили на березі і завдати багато шкоди. Я погодив запровадження режиму надзвичайної ситуації для Пуерто-Рико та Луїзіани.

Тим часом Домініканська республіка та Куба силу "Лайри" вже відчули. На Домінікані загинули щонайменше троє людей. Без електрики залишилися близько мільйона островитян. Люди, які в одну мить втратили все, що мали, гніваються на владу. Кажуть, такої катастрофи можна було б уникнути, аби вчасно прочищали русла річок.

Хорхе Куева, місцевий житель:

Ця вода прийшла з річок, вода брудна і засмічена. Вона постійно надходить із височини і заливає поселення. Усе через річку Табара - урядовці обіцяли наглядати за нею. Але тільки подивіться, що коїться.

А на Кубі жителів прибережних низин встигли евакуювати. І тепер островитяни з жахом чекають, чи омине їхні домівки гнів природи.