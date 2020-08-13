В Индии продают "убийцу" коронавируса [ Редактировать ]
Фото: iXBT
В Индии начались продажи лекарства от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Zyidus Cadila.
По информации, продажи Remdac в данное время идут только в Индии. Он представляет собой самую дешевую непатентованную версию противовирусного препарата на основе ремдесивира.
Отмечается, что стоимость одного флакона емкостью 100 мг составит 2 800 индийских рупий, или $37,4.
Читайте также, нидерландские ученые провели успешные испытания прототипа препарата от коронавируса. Он будет доступен в течении полугода.
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