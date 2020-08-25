У світі за добу зафіксували 211 тисяч нових заражень COVID-19. Загальна кількість випадків за весь час - майже 24 мільйони. Одужали понад 16 мільйонів. Померли - 817 тисяч людей. Трійка антилідерів незмінна - це США, Бразилія й Індія. Україна за кількістю інфікованих на 28 місці.