Коронавірус у світі: кількість заражень зростає [ Редактировать ]
У світі за добу зафіксували 211 тисяч нових заражень COVID-19. Загальна кількість випадків за весь час - майже 24 мільйони. Одужали понад 16 мільйонів. Померли - 817 тисяч людей. Трійка антилідерів незмінна - це США, Бразилія й Індія. Україна за кількістю інфікованих на 28 місці.
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