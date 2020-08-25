Защита экологии: ученые изобрели "кипящий" пластик [ Редактировать ]
Ученые из международной группы создали пластик, который разлагается при температуре кипения.
Об этом сообщает New Scientist.
Так, новый материал состоит из химических строительных блоков, называемых бициклическими тиолактонами, и обладает высокими показателями жесткости, прочности и стабильности.
Новый пластик может быть легко переработан путем простого нагрева до 100°C в присутствии химического катализатора. Под воздействием высоких температур пластик полностью разбивается на исходные строительные блоки, которые затем могут быть повторно собраны в точно такой же высококачественный материал.
Отмечается, что новосозданный вид пластика должен быть отсортирован от других его форм и не попадать с ними в один контейнер.
Ранее мы писали, что в Японии ввели доплату за пользование пластиком. Каждый гражданин будет обязан заплатить 3 йена за пакеты.
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