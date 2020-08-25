У Грузії оприлюднили відео зі смертельною ДТП [ Редактировать ]
У Грузії оприлюднили відео з ДТП, що сталася 23 серпня. За останніми даними, загинули 17 людей, троє - травмовані. На кадрах видно, як на місці трощі досі працюють рятувальники. Вони дістають тіла загиблих.
Аварія сталася в гірському регіоні Душетського муніципалітету - автобус упав у прірву завглибшки 80 метрів. Що спричинило ДТП - з'ясовують правоохоронці.
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