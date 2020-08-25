Кім Чен Ин, найімовірніше, перебуває в комі, - таку інформацію передає розвідка Південної Кореї. За її даними, країною фактично керує сестра диктатора Кім Йо Чжон. А нещодавні світлини з президентом КНДР - архівні.

Цього року Кім чен Ин з'являвся на люди кілька разів. Та у квітні пішов поголос про нібито смерть північнокорейського лідера через невдалу операцію на серці. Однак офіційний Пхеньян ці чутки спростував.

Щось негаразд у Північнокорейському королівстві. Удруге за останніх пів року розвідка Південної Кореї доповідає про серйозні проблеми зі здоров'ям у Кім Чен Ина. За деякими даними, молодий лідер - у комі. Цю новину вже кілька днів обговорюють у Сеулі.

Ха Те Кюн, депутат з Південної Кореї:

Кім Чен Ину досі належить абсолютна влада, але він делегував значно більше своїх повноважень, порівняно з попередніми роками.

Очевидних підстав говорити про хворобу Кім Чен Ина начебто немає - він, хоч і не так часто, але з'являється на люди. Ось відео від 19 серпня: КНДР визначається з планами на наступну п'ятирічку, щоб врятувати економіку. Але це відео - монтаж, - кажуть у Сеулі. Насправді країною править молодша сестра лідера - Кім Йо Чжон. Газета "Нью-Йорк таймс" цитує слова Чан Сон Міна, колишнього помічника покійного президента Південної Кореї Кім Де Чжуна:

Повна структура наступництва - не сформована, тому Кім Йо Чжон висувається на перший план, бо вакуум не можна підтримувати тривалий час.

Кім Йо Чжон 33 роки, її вважають наближеною до свого високого брата. Уперше світова громадськість помітила цю політичну діячку два роки тому - вона першою з керівної династії Північної Кореї з офіційним візитом відвідала Республіку Корею, яка приймала Зимові олімпійські ігри. Пізніше її бачили поруч із братом на міжнародних самітах. Офіційно, перший заступник директора Відділу пропаганди та агітації Центрального комітету Трудової партії Кореї. У березні цього року уперше виступила публічно, розкритикувавши Південну Корею. Їй же навесні пророкували наступництво у владі - після чуток про невдалу операцію на серці Кім Чен Ина.

Ха Тай Кун, депутат з Південної Кореї:

Після дев'яти років у владі, лідер, можливо, притомився. Частину повноважень роздали, щоб зменшити навантаження, а також щоб допомогти йому уникнути звинувачень за будь-яку можливу помилку, за яку на нього можуть покласти відповідальність.

Перевірити інформацію про стан здоров'я лідера, як і про делегування його повноважень - можливості немає. Північна Корея - одна з найзакритіших країн. І розвідка Південної Кореї вже помилялася з приводу подій у сусідній країні.