Вирують лісові пожежі у Сполучених Штатах. На півночі Каліфорнії палає понад тисячу 300 квадратних кілометрів - це найбільша пожежа в історії Штату.

"Вірусним" стало відео, на якому вертоліт серед ночі дістає з вогняної пастки двох рятувальників. Пожежі не вщухають останніх кілька тижнів. За цей період евакуювали 170 тисяч жителів штату, семеро людей загинули. Гасити вогонь допомагають військові літаки та нацгвардія.

Ребека Пледжер, жителька Каліфорнії: