На вихід. Святослава Піскуна звільнили з посади позаштатного радника Генпрокурора. Спочатку мережа вибухнула заголовками про те, що наказ підписала Генпрокурорка Ірина Венедиктова. Проте, сам екс Генеральний прокурор часів Кучми та Ющенка - інформацію підтвердив не повністю. Сказав, що й справді звільнився, але заяву написав сам - за власним бажанням.

Рішення пояснив розбіжностями в поглядах з Іриною Венедиктовою.