Святослава Піскуна звільнили з посади позаштатного радника Генпрокурора [ Редактировать ]
На вихід. Святослава Піскуна звільнили з посади позаштатного радника Генпрокурора. Спочатку мережа вибухнула заголовками про те, що наказ підписала Генпрокурорка Ірина Венедиктова. Проте, сам екс Генеральний прокурор часів Кучми та Ющенка - інформацію підтвердив не повністю. Сказав, що й справді звільнився, але заяву написав сам - за власним бажанням.
Рішення пояснив розбіжностями в поглядах з Іриною Венедиктовою.
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