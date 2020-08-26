Продовжити карантин до листопада запропонували у Кабінеті Міністрів України, адже кількість хворих не зменшується. За останню добу в Україні зафіксували 1658 нових інфікувань. 25 людей померли від ускладнень, понад 300 одужали.

Найбільше заражень у Києві, на Буковині і Прикарпатті. Попри загрозливі цифри, у МОЗ заявили: 1 вересня школярі таки сядуть за парти, окрім регіонів з "червоного" списку - там діти навчатимуться дистанційно.