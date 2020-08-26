Дві сотні нових випадків за добу і понад 9 тисяч - від початку епідемії. На Буковині коронавірус, схоже, відступати не збирається. Частина регіону - у "червоній" зоні. Однак, у самих Чернівцях людей статистика не бентежить - вони з протестом прийшли до міськради та вимагали скасувати жорсткі обмеження. Чи почули людей в мерії?

Зачинені магазини, кав'ярні і торговельні центри. Вже другий день Чернівці - на карантині. Обласний центр і ще два райони віднесли до червоної карантинної зони. Як живе місто в нових реаліях?

Такою спорожнілою вулицю Ольги Кобилянської в Чернівцях побачиш рідко. Людей небагато. Крамниці зачинені, ресторани продають їжу лише "з собою".

Марина, адміністраторка ресторану:

Ми працюємо тільки на доставку, на адресну доставку. Не приймаємо гостей ні в залі, ні на літній терасі. Також у нас відсутній самовивіз - так, як у нас вимагають.

У місті не працюють кінотеатри, дитячі садки, спортивні клуби. Зачинилися й хостели. Андрій Гончарук - власник одного з них. Заклад пустував із березня. Доводилося скасовувати попередні бронювання, повертати клієнтам гроші. А персонал - скорочувати.

Андрій Гончарук, власник костелу:

Величезна кількість скасувань - скасовано, практично, все. Ми змушені були повертати величезні суми грошей. Декого переносити на більш пізні дати, на осінь - на серпень і так далі.

Андрій зрадів, коли карантин у місті послабили - від початку серпня закладам обслуговування дали "зелене світло". Однак, пропрацювали не довго.

Андрій Гончарук, власник костелу:

Середня літня загрузка минулого року, практично, 90%. Зараз, після відкриття 1 числа, ми максимально досягли, максимальна загрузка - 60%. І ми змушені знов закрити у зв'язку з тим, що відсутній транспорт.

Проблеми не лише із залізничним сполученням. У Чернівцях не їздить і громадський транспорт. Ось ця жінка зранку на зупинці прочекала дві години - про нововведення не знала:

Я на пенсії, не маю таких заробітків, щоб їхати на таксі. Я не знаю, що буде з нами, не знаю.

Проти обмежень - і батьки дошкільнят.

Аліна, жителька Чернівців:

Ситуація однакова для всіх. Батьки, якщо можуть працювати, на роботу можуть виходити, - то їх стримують вдома діти. Тому що не завжди є на кого їх залишити. Хорошого нічого не можемо вам сказати.

Люди прийшли із протестом до міської ради. Там саме була позачергова сесія. Під натиском активістів депутати таки скасували обмеження. У Чернівцях дозволили працювати закладам харчування, ринкам та громадському транспорту. Рішення міської влади - має рекомендаційний характер. Втім, його охоче взялися виконувати. Чи відкриють школи та дитсадки - питання часу. Уряд заборони не скасовував.