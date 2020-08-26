Відомий британський актор і літератор Стівен Фрай та лідер групи U2 Боно підтримали протести у Білорусі. Фрай записав відео, в якому зазначив, що Лукашенко вкрав у людей результати чергових виборів, а уряд жорстоко придушив протести. Боно розмістив у Twitter присвячення "мужності та впевненості людей на вулицях Білорусі".

Тим часом громадяни сусідньої країни напередодні вийшли на вулиці, аби відсвяткувати справжній День Незалежності своєї країни.

На головній площі Мінська напередодні зібралися тисячі людей. Попри дощ і безліч поліцейських. Правоохоронці попереджували протестувальників із національною символікою.

Так білоруси відзначили неофіційний День Незалежності. Саме 25 серпня 1991 року Верховна Рада Білоруської соціалістичної республіки проголосувала за остаточне прощання з Радянським Союзом. Однак у офіційному календарі країни ця дата не прижилася. Після свого обрання президентом у 1994 Олександр Лукашенко визначив головним державним святом 3 липня - День визволення Мінська від нацистів.

Біля Міністерства освіти зібралися вчителі. Вони обурені вказівкою звільняти педагогів, які не поділяють пролукашенківської ідеології. Вздовж вулиці вишикувалися автозаки. Однак минулося без затримань.

У довжелезний ланцюг єдності стали і працівники академії наук. Попри заклики міліції розійтися. А в Молодечному небайдужі білоруси прийшли на поховання Микити Кривцова. Зниклого учасника протестів днями знайшли повішеним у лісі.

Слідчий комітет узявся за створену активістами Координаційну раду.

По десять діб арешту отримали її члени Ольга Ковалькова та Сергій Дилевський. За організацію несанкціонованого зібрання. Також три з половиною години допитували звільненого директора Купалівського театру Павла Латушка. У кримінальному провадженні про спробу захоплення влади він проходить як свідок.

Павло Латушко, член Координаційної ради:

Мы считаем, что деятельность Координационного совета будет продолжена. Потому что мы не считаем, что те действия, которые осуществляет Координационный совет, выходят за рамки правового поля Республики Беларусь.

На розмову слідчі чекають ще одну учасницю Координаційної ради - нобелівську лауреатку, письменницю Світлану Алексієвич, тоді як головна конкурентка Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська виступила перед Європарламентом. Наголосила, що білоруська опозиція налаштована боротися до кінця.