У білоруському Гродно проти демонстрантів застосували сльозогінний газ [ Редактировать ]
У білоруському Гродно проти демонстрантів застосували сльозогінний газ. Мітингувальники прийшли до одного з відділків міліції. Люди вимагали звільнити затриманих страйкарів - працівників "Гродно Азот". Вимоги демонстрантів виконали. Та коли протестувальники розходилися, їх почали хапати силовики в штатському. Виникли сутички і ОМОН використав сльозогінний газ.
За інформацією опозиційних ЗМІ, правоохоронці затримали одного активіста.
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