Потерпілих з переломами доправили до лікарні

Столична поліція з'ясовує обставини ДТП, у якій постраждали три курсантки Української військово-медичної академії. За попередніми даними, нетверезий водій не впорався з автівкою і наїхав на дівчат, які стояли поблизу дороги.

Потерпілих з переломами доправили до лікарні. Кермувальника, який скоїв наїзд, затримали.