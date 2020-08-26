У Києві нетверезий водій наїхав на трьох курсанток Української військово-медичної академії [ Редактировать ]
Столична поліція з'ясовує обставини ДТП, у якій постраждали три курсантки Української військово-медичної академії. За попередніми даними, нетверезий водій не впорався з автівкою і наїхав на дівчат, які стояли поблизу дороги.
Потерпілих з переломами доправили до лікарні. Кермувальника, який скоїв наїзд, затримали.
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