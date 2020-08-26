У навчальному центрі "Десна" розслідують обставини смертельного вибуху [ Редактировать ]
У гуртожитку навчального центру "Десна" напередодні стався вибух. Загинув один військовий. Ще троє людей постраждали: це військовослужбовці і цивільна дівчина.
Вибух стався на другому поверсі одного з корпусів гуртожитку. Олег - очевидець трагедії. Один з тих, хто був у той час у будинку.
Олег Грицун, очевидець:
Я находился в соседнем здании и услышал взрыв. Услышал падающие стекла. Я вышел, к окну подошел, вижу: все люди бегут. Выбежали со здания с товарищами, смотрим - люди суетятся, вынесло стену. Было понятно, что произошел взрыв. И все. Мой товарищ сразу побежал в госпиталь вызвать машину.
Як виявилося, невідомий предмет вибухнув на території військового містечка, де живуть саме військові-контрактники, а також цивільні особи.
Віктор Ніколюк, начальник 169 навчального центру "Десна":
І жінки проживають і чоловіки проживають. Відвідувачі можуть приходити, звичайно, до них і вдень, тобто з 8 до 20 години - будь ласка, ніхто не заперечує.
За попередніми даними, трагедія сталася у позаслужбовий час - приблизно о пів на шосту вечора. Як у гуртожиток потрапив вибуховий пристрій, досі не відомо. Це - одне з головних питань, які зараз з'ясовують правоохоронці.
Віктор Ніколюк, начальник 169 навчального центру "Десна":
Ймовірно, це граната РГД-5. Але поки не буде достеменно відома експертиза, яку проходять вибухотехніки - поки нічого стверджувати не будемо. Причина вибуху - це, звичайно, нехтування заходами безпеки зі сторони військовослужбовців. Це однозначно.
Зараз поліція встановлює всі обставини трагедії, відкрила кримінальне провадження за статтею "убивство".
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