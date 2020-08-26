На Донбасі двоє поранених українських військових. Армійці підірвалися на вибухівці. Після кількох днів затишшя бойовики вдарили по наших позиціях. Противник здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомета біля Хутора Вільного.

ЗСУ дотримувалися умов перемир'я і вогню у відповідь не відкривали.