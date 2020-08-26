У Німеччині викрили підпільну тютюнову фабрику [ Редактировать ]
У Німеччині викрили підпільну тютюнову фабрику, на якій працювали вихідці з України та Польщі. Затримано 12 осіб. Вилучили 11 мільйонів цигарок та 6 тонн тютюну.
За словами слідчих, фабрику побудували 4 роки тому. Вона була розташована у місті Клеве - в Північній Рейн-Вестфалії. Усе фабричне обладнання завезли з Британії, туди ж збували усю продукцію. Щотижня підприємство виробляло до 10 мільйонів цигарок.
Затриманим закидають податкове шахрайство на суму до 100 мільйонів євро.
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