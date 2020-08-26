Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что сейчас в мире идет самая настоящая биологическая война. Об этом политик заявил в ходе встречи с послами Швеции и Финляндии в Украине Тобиасом Тибергом и Пяйви Лайне, сообщает сайт СНБО.

Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир.

При этом секретарь СНБО подчеркнул важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам. Очевидно, политик имеет в виду пандемию коронавируса.

По словам Данилова, в современном мире "кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже ядерного оружия".

Вместе с тем на своей странице в Facebook секретарь СНБО заявил, что в оккупированном Крыму нет оснований говорить о "гуманитарной катастрофе" из-за дефицита воды.

Никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения. А проблему водообеспечения украденных промышленных сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть.

Как сообщали "Подробности", ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал сферу кибербезопасности основной в национальной безопасности Украины.