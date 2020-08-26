У Мінську на допит викликали чергову опозиціонерку [ Редактировать ]
У Мінську на допит выкликали Світлану Алексієвич. Лауреатка Нобелівської премії входить до складу Координаційної ради опозиції, проти якої порушили кримінальну справу. Свідчити письменниця відмовилася, діяльність ради, яка домагається повторних виборів президента, - не вважає протизаконною. В країні третій тиждень не припиняються акції протесту, спровоковані масовими фальсифікаціями на виборах на користь Олександра Лукашенка.
Світлана Алексієвич, лауреатка Нобелівської премії з літератури, член Координаційної ради опозиції Білорусі:
Мы предлагаем мирный способ борьбы. Это то, что требует сегодняшнее время. Время, когда человеческая жизнь стоит, и человек ценит свои жизнь. И то, что мы видели вот первые три дня противостояния, когда из людей делали мясо, это уже прошлый век. Мы должны говорить с друг другом, спорить с друг другом.
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