У Мінську на допит выкликали Світлану Алексієвич. Лауреатка Нобелівської премії входить до складу Координаційної ради опозиції, проти якої порушили кримінальну справу. Свідчити письменниця відмовилася, діяльність ради, яка домагається повторних виборів президента, - не вважає протизаконною. В країні третій тиждень не припиняються акції протесту, спровоковані масовими фальсифікаціями на виборах на користь Олександра Лукашенка.

Світлана Алексієвич, лауреатка Нобелівської премії з літератури, член Координаційної ради опозиції Білорусі: