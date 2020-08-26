Отруєння Олексія Навального: розробник отрути поставив під сумнів її використання [ Редактировать ]
Розробник "Новичка" сумнівається, що Олексія Навального отруїли саме цією речовиною. Колишній співробітник російського науково-дослідного інституту органічної хімії Віл Мірзаянов у коментарі Російській службі "Бі-Бі-Сі" пояснив, що в опозиціонера не було перших ознак інтоксикації, які викликає "Новичок". Це припущення суперечить висновку лікарів німецької клініки "Шаріте", де лікують Навального. Тамтешні медики заявили, що чоловіка отруїли субстанцією з групи інгібіторів холінестерази: до їхнього сімейства належить і "Новичок".
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