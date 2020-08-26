Гучна спецоперація в Німеччині. Силовики затримали вихідців з України та Польщі, які нелегально виготовляли тютюнові вироби, потім їх збували на чорному ринку Великої Британії. Затриманих підозрюють у податковому шахрайстві - майже на сто мільйонів євро. Тетяна Логунова розкаже більше.

55 тисяч блоків цигарок, шість тонн тютюну і найсучасніша техніка. Німецькі поліцейські і митники викрили підпільну фабрику з виробництва тютюнових виробів. Нелегальні цехи розташовувались у містечку Краненбург, в орендованому приміщенні. Усі приміщення фабрики були добре ізольовані, аби шум виробництва і запах тютюну не проникав назовні.

Гюнтер Ніфер, представник прокуратури:

Інформація надійшла від польських колег. Вони повідомили, що у місті Краненбург є цех, де у великій кількості нелегально виробляють цигарки. Ми обшукали приміщення і, справді, знайшли підпільну фабрику. Протягом місяців, а може й років, тут виготовляли тютюнові вироби. Масштаби вражають - йдеться про 10 мільйонів цигарок щотижня.

В ході обшуків поліція затримала дванадцятьох підозрюваних. Усі вони, як повідомляють німецькі ЗМІ, - з України і Польщі.

Цю інформацію підтверджують і українські дипломати. У генеральному консульстві в Дюссельдорфі повідомили, що серед затриманих шестеро українців. На період слідства вони перебуватимуть під арештом.

А німецькі слідчі поки намагаються встановити, як довго працювала фабрика. Вже відомо, що приміщення здали в оренду ще кілька років тому.

Гюнтер Ніфер, представник прокуратури:

За нашою інформацією, це сталося влітку 2016 року. Нам відомо, що у павільйонах спочатку провели ремонт, встановили вентиляційні та звукоізолюючі системи, а також генератори з виробництва електроенергії. Зробили все, щоб не привертати зайвої уваги.

Виготовлені цигарки переправляли переважно до Великої Британії. А там збували на чорному ринку.

Гюнтер Ніфер, представник прокуратури:

Це був дуже прибутковий бізнес. Адже саме у Великій Британії податок на один блок цигарок становить близько 75 євро. У Німеччині, до прикладу, 30 євро.

Прокуратура підозрює затриманих у податковому шахрайстві та нелегальному виробництві. Йдеться про суму до ста мільйонів євро.