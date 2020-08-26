Епідемія коронавірусу загнала у скруту понад 100 мільйонів людей - заявив президент світового банку Девід Мал-пасс. На його думку, якщо пандемія затягнеться, це число може зрости. Тож украй важливо, щоб кредитори зменшили заборгованість країн, які перебувають у групі ризику щодо коронавірусу.

Раніше Світовий банк прогнозував, що через пандемію у світі стрімко зубожіє майже 60 мільйонів громадян.