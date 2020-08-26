Рекордне число хворих на коронавірус фіксують у Франції. Там у неділю виявили майже 5 тисяч нових випадків. Водночас вірусологи запевняють - це ще не друга хвиля, її слід очікувати в листопаді. Чому - розкаже Олена Абрамович.

Пост-локдаунний рекорд - майже 5 тисяч нових інфікованих за добу у Франції зафіксували в неділю. Та місцеві вірусологи заспокоюють: без паніки - ситуація під контролем. Бо якщо в березні кількість хворих подвоювалась що кілька днів, то тепер минає місяць, перш ніж це число зросте удвічі. Та й контингент заражених - інший.

Домінік Костагліола, епідеміологістка:

Безперечно, за останні тижні динаміка поширення вірусу зростає. Проте наразі інфікується переважно молодь. Саме тому кількість випадків ушпиталення та переведення до відділень інтенсивної терапії не збільшується.

Серед хворих французів до 40 років наразі вчетверо більше, ніж старших за 65. Тому й карантинні заходи спрямовані саме на молодь. Так, влада Марселя напередодні скоротила час роботи барів та ресторанів. Діють комендантські години і на французьких пляжах. В окремих містах запровадили масковий режим, як на довго - не відомо.

Даніель Віана, житель Парижа:

Звісно, я трохи хвилююся, бо ми вже пройшли через локдаун і знаємо, як це складно. Ми вже готові до цього психологічно, але те, що маски доведеться носити ще зо два роки, не тішить.

А от сусідні країни не радять своїм громадянам їхати на відпочинок до Франції. Раніше це була Бельгія. Тепер - Париж, Ніццу, Марсель - "червоними зонами" оголосила й німецька влада. Для туристів із Німеччини це стало неприємним сюрпризом.

Перш ніж їхати, ми дізнавалися - це була зелена зона. Тепер - "червона" - і нам після повернення доведеться робити тест.

Ми планували провести тут відпустку до неділі, але тепер вирішили, що повернемося завтра або через день.

Тест і самоізоляція до отримання його результатів - такі вимоги німецької влади до приїжджих із "червоних зон". І якщо раніше тестування було безоплатним, то тепер німецька влада збирається зробити його платним, бо лабораторії вже не можуть упоратися. Та й до другої хвилі COVID-19 треба підготуватися. У Франції її очікують орієнтовно в листопаді.