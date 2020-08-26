Зрозуміло, що коронавірусні обмеження не подобаються багатьом і в Європі, і в Україні. Приміром, у Берліні заборонили мітинг проти карантину. Він мав відбутися цієї суботи, але влада міста - сказала "ні". В Україні подібні демонстрації не забороняють. Більше того, вони відбуваються фактично щодня. Напередодні мітингували Чернівці, не згодні із тим, що потрапити в "червону" зону. Сьогодні на протест вийшли люди в Коломиї.

А от у Львові сьогодні мали судити організатора подібного мітингу. Йому виписали протокол зі штрафом - від 17 тисяч гривень. Чим закінчилась ця справа? Дивіться далі.

Три місяці тому готельєри, працівники ресторанів та водії маршруток на акції протесту біля обласної адміністрації вимагали дозволити їм відновити роботу. Організував протест Ростислав Пшемінський. За порушення умов карантину дістав протокол.

Світлана Добровольська, прессекретар ГУНП у Львівській області:

На 43 річного мешканця Львова працівники поліції склали адмінпротокол. За ст. 44 зі знаком 3 - це порушення правил щодо карантину людей. Матеріали скеровано до суду.

Чоловікові загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Та львів'янин з рішенням правоохоронців не згоден.

Ростислав Пшемінський, організатор акції протесту:

Своїми пікетами створили серйозний резонанс і цей резонанс вплинув на певний політичний рейтинг. І відповідно я думаю що це є така політична помста.

Сергій Лечейников, громадський активіст:

Ми живемо в країні там де є свобода слова, свобода думки, свобода пересування і люди вийшли за своє і люди вийшли за існування свого маленького за свій бізнес там не є за якогось політика.

Сьогодні суд мав визначити обсяг штрафу. Розгляд справи - у закритому режимі. Через карантин - журналістів не пускають.

Суддя переглядає відео правоохоронців з акції протесту. І за годину - переносить засідання на інший день.

Ростислав Пшемінський, організатор акції протесту:

Суддя вважає, що потрібно повністю всі матеріали оглянути, щоб прийняти чітке рішення. Дивно, бо це не є якась кримінальна справа, це є адмін порушення, навіщо затягувати і робити із цього цілий процес.

Юристи пояснюють, Ростислава Пшемінського звинувачують в організації зібрання більше ніж п'ятдесяти людей. А цю норму в Кабміні ухвалили наступного дня після складання протоколу на активіста.

Микола Кремінець, адвокат:

Фабула того протоколу звучить що ніби кількість учасників була проведена понад 50 чоловік, станом на 22 липня 20 року ця норма взагалі скасована, її немає.

Наступне слухання справи відбудеться вже цієї п'ятниці. Прогнозувати результати юристи не квапляться.

Загалом, Національна поліція оштрафувала українців майже на 9 млн грн за порушення карантину. Найбільше нехтують правилами у Дніпропетровській і Харківській областях та у Києві. Втім, до бюджету надійшло тільки пів мільйона гривень, решта порушників платити не поспішають. Між іншим, в країні немає жодного регіону, де штрафів за порушення карантину не складали.