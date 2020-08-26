В аеропорту столиці затримали понад сто громадян Ізраїлю [ Редактировать ]
В столиці в аеропорту затримали понад сто громадян Ізраїлю, які, ймовірно, прилетіли в Україну, щоби відвідати могилу рабина Нахмана в Умані. Про це повідомляють деякі ЗМІ.
За їх інформацією, гостей допитували кілька годин. Після чого 12 з них депортували. Бо вони начебто не змогли зрозуміло пояснити мету свого приїзду. Проте більшість ізраїльтян таки впустили в Україну. Нагадаю, завтра уряд має вирішити - забороняти чи ні - масові заходи, під час святкування єврейського Нового року в Умані.
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