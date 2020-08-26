СOVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Подовжений і посилений. Уряд сьогодні змінив карантинний режим. В яких нових обмеженнях житимемо і до якого числа - розповімо буквально за хвилину.
А спершу останні дані коронавірусної статистики. За добу в Україні - 1670 нових інфікувань. 36 людей померли від ускладнень. Понад триста - одужали. Найбільше нових заражень - на Одещині, Харківщині та Львівщині. В антилідерах, як і всі попередні місяці, західні регіони та Київ. Загалом за весь час пандемії на СOVID-19 перехворіли понад 110 тисяч українців.
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