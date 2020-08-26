Жінка, яка закохує британців в українську кухню. Сьогодні у рубриці "Наші за кордоном" - Оля Геркулес. Вона видала три кулінарні книжки та не втомлюється відкривати світу страви своєї батьківщини.

І якщо за кордоном її книги розходяться багатотисячними накладами, то в Україні про пані Геркулес мало відомо. Виправить це наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Ось ще одна смачнюща страва від тебе. Щоразу, коли ти приходиш, ти мене вражаєш якимись дуже простими інгредієнтами, а фінальний результат просто чудовий.

Сьогодні куховарить на цій кухні зі мною чудова Оля Геркулес, яка привносить українську нотку в наш обід.

Цього ранку нас чекає поживна і смачна страва, яка зігріватиме вас і підніме настрій. Це Оля Геркулес.

На британському телебаченні Оля Геркулес - дуже часта гостя. За її рецептами готують глядачі найбільших телеканалів країни та читачі місцевих газет.

Привіт, мене звати Оля Геркулес і сьогодні я навчу вас готувати оселедець по-новому.

Страви Олі - це суміш традиційної української кухні із кавказькою, узбекистанською та молдавською. Саме таким багатонаціональним є коріння її сім'ї із Каховки. До Британії Оля приїхала студенткою. Вивчала італійську мову та політологію. Тоді навіть готувати толком не вміла.

Оля Геркулес шеф-повар, авторка кулінарних книг:

Коли мені було мабуть 21 рік, я була в Італії рік і там натхнення в мене таке було, бо всі мої друзі готували дуже класно, дуже просто, але якась магія була для мене. І я повернулася до Англії і стала готувати, як божевільна.

Це триває досі. На кухні жінка проводить чималу частку свого життя. Зараз робить кабачки з льоком. Про таку страву британці ніколи не чули.

На Україні може не всі чули що таке льок, але це моя найулюбленіша страва, я завжди її готую.

В українську їжу вона закохала не лише чоловіка-британця, але мільйони людей. На ВВС так і кажуть - Оля Геркулес головний ідеолог української кухні в Сполученому Королівстві.

Оля Геркулес, шеф-повар, авторка кулінарних книг:

Моя місія - це розповісти Британії, Америці, яка чудова Україна і українська кухня, що не тільки в нас борщ і вареники, але набагато-набагато більше.

А за час приготування Оля встигає закохати глядачів не лише в їжу, але й в культуру нашої країни. Приміром, її остання кулінарна книга - про українські літні кухні. Феномен - невідомий британцям.

Це наче друга кухня, де готують їжу. Адже влітку дуже спекотно, а у вересні взагалі розпочинається спецоперація по квашенню, тож ця додаткова територія дуже стає в пригоді. - Я ніколи не чув про таке. Ось у нас є фотографія. Отже, це лише для готування, яка чудова ідея.

Сама кулінарка каже, що ніколи й уявити не могла, що стане шеф-кухарем. А тим паче, що навчатиме британців готувати страви свого дитинства.

Оля Геркулес, шеф-повар, авторка кулінарних книг:

В мене тут не було нікого, кого б я знала, в магазинах чи десь у видавництвах, я тут одна. в мене ні родини, нікого. Я зробила університет, була шефом, потім послала в Гардіан якісь свої рецепти. Їм дуже подобалося, потім побачив агент і так все трапилось - меджік. Але може моя пристрасть привабила цей успіх.

Секрет успіху, каже Оля, дуже простий. Не боятися йти за покликанням і отримувати від роботи максимум задоволення.