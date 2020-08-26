Зростання мінімальної заробітної плати в Україні в цілому правильний крок до загального зростання добробуту людей, але цей крок мав бути комплексним. Разом із тим, щоб подбати про людей, які отримують зарплати, треба було подумати і про людей, які ці зарплати сплачують. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав Прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман. Він наголосив, що його Уряд підвищив мінімальну зарплату втричі, і проєкт державного бюджету на 2020 рік авторства Уряду Гройсмана передбачав зростання "мінімалки" до 5500 грн.

Одночасно, були продумані й інструменти підтримки підприємництва – реального сектору, як єдиної передумови подальшого зростання й зміцнення економіки. Втім вийшло так, що більшість із запропонованих дій з осені минулого року були проігноровані – Україна увійшла в кризу, яка лише посилилася через пандемію. "А хто нас може витягти з кризи? Тільки реальний сектор. Сьогодні їм недостатньо ресурсів, щоб втриматися і розвиватися. У нас на 35% впали капітальні інвестиції. Значить, бізнес не інвестує в свій розвиток. Запасу на майбутнє немає. І це треба оцінювати. Підняли "мінімалку" - підтримайте підприємця за кожне збережене робоче місце", - сказав Володимир Гройсман. Він вкотре зауважив, що Україна багато місяців поспіль живе без чіткого плану подальших дій і розвитку.

"Головна функція уряду – провести людей через складні випробування. Потрібна програма підтримки родин, підприємців, освітян, медиків. Людям потрібні чіткі відповіді – зокрема в питанні карантину. Що людям робити?, - поставив питання Володимир Гройсман. – І тут не треба скидати відповідальність на місцеве самоврядування. Економіка падає, і у них (місцевої влади) бюджети так само тріщать по швах". Як підкреслив Володимир Гройсман, відсутність програми дій накладається ще й на той факт, що Україна живе в борг. "Лише за останні 5-6 тижнів чинний уряд взяв в борг на внутрішньому ринку 83 млрд грн. Тобто взяли, а треба буде віддати. А звідки? Тільки з економіки. Саме тому, я підкреслюю: має бути системна програма дій, яка дозволить підтримати економіку і повернути її до зростання, - сказав політик. - Питань багато, проблем багато. І не треба закривати на це очі. Якщо будемо закриватися, це буде ще болючіше для людей".