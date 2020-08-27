Карантин в Україні продовжили до кінця жовтня [ Редактировать ]
Карантин в Україні продовжили до кінця жовтня. Таке рішення Кабміну. На цей час заборонили в'їзд для іноземців -- із 29 серпня до 28 вересня. Утім, будуть винятки. Представників міжнародних місій, ті хто прямують транзитом, навчаються в українських вишах або мають дипломатичні запрошення - пускатимуть. До того ж, в усіх регіонах посилили обмежувальні заходи. Натомість відкриють пункти пропуску на адмінкордоні з Кримом. Уже цієї суботи знову запрацюють КПВВ "Каланчак" і "Чонгар".
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Отже, що пропонується: обмежувальні заходи посилити на регіонах, де встановлений зелений рівень епідеміологічної небезпеки, а саме заборонивши проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля.
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