Коронавірус у світі: кількість заражень зростає [ Редактировать ]
У світі від початку пандемії коронавірусом заразилися понад 24 мільйони людей. За минулу добу додалася ще 261 тисяча. Світове лідерство за Сполученими Штатами - більш як 40 тисяч нових випадків. В Європі першість із захворюваності посідає Росія - там за добу близько 5 тисяч нових інфікувань. Україна - на 29 місці.
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