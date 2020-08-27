У світі від початку пандемії коронавірусом заразилися понад 24 мільйони людей. За минулу добу додалася ще 261 тисяча. Світове лідерство за Сполученими Штатами - більш як 40 тисяч нових випадків. В Європі першість із захворюваності посідає Росія - там за добу близько 5 тисяч нових інфікувань. Україна - на 29 місці.