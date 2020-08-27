У Білорусь знову прилетів спецборт ФСБ Росії - повідомив незалежний телеграм-канал NEXTA. Таким літаком зазвичай користується очільник відомства Олександр Бортніков. За останні два тижні цей облавок фіксують у білоруському небі вже вдруге. Минулого разу його помітили 18 серпня.

Раніше Олександр Лукашенко звертався до Кремля по допомогу через масові протести в країні.