У Білорусь знову прилетів спецборт ФСБ Росії [ Редактировать ]
У Білорусь знову прилетів спецборт ФСБ Росії - повідомив незалежний телеграм-канал NEXTA. Таким літаком зазвичай користується очільник відомства Олександр Бортніков. За останні два тижні цей облавок фіксують у білоруському небі вже вдруге. Минулого разу його помітили 18 серпня.
Раніше Олександр Лукашенко звертався до Кремля по допомогу через масові протести в країні.
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