У Новій Зеландії суд оголосив найсуворіший вирок терористові [ Редактировать ]
Довічне ув'язнення без права на дочасне звільнення. У Новій Зеландії суд оголосив вирок терористові, що розстріляв 51 людину в мечетях. Це вперше в країні винесли такий суворий вердикт.
Засуджений - 29 річний австралієць Брентон Таррант, прихильник теорії змови про заміщення корінного населення мусульманами. Торік у березні він скоїв напад на дві мечеті у місті Крайст-черч. Свою провину визнав, від прикінцевого слова у суді відмовився.
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