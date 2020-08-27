Довічне ув'язнення без права на дочасне звільнення. У Новій Зеландії суд оголосив вирок терористові, що розстріляв 51 людину в мечетях. Це вперше в країні винесли такий суворий вердикт.

Засуджений - 29 річний австралієць Брентон Таррант, прихильник теорії змови про заміщення корінного населення мусульманами. Торік у березні він скоїв напад на дві мечеті у місті Крайст-черч. Свою провину визнав, від прикінцевого слова у суді відмовився.