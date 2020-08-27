Слонів рятуватимуть від стресу канабісом [ Редактировать ]
Слонів у Варшавському зоопарку рятуватимуть від стресу канабісом. У раціон тварин додаватимуть олію конопель і вивчатимуть, як це позначиться на їхньому самопочутті та настрої. Хоч цей продукт отримують із нарковмісної рослини, він не викликає сп'яніння. І на думку науковців, має заспокійливий ефект. Слонів обрали для експерименту, бо вони надто схильні до стресу.
Агнешка Чуйковська, ветеринарка:
Наша мета - знайти природну речовину, яка допоможе стабілізувати психіку слонів у стресових обставинах. Ми б хотіли уникнути застосування ліків і намагаємося відшукати спосіб, як полегшити їхній стан. Зокрема урізноманітнюємо меню, іграшки, тренування. А тепер ще й додаємо конопляну олію. Хочемо дослідити, чи допоможе це їм упоратися зі зміною середовища чи конфліктами всередині групи.
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