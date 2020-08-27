Арбузы – одно из главных лакомств лета. Однако, его употребление может не только принести удовольствие, но и стать причиной весьма серьезного отравления.

Признаки отравления арбузом

Отравление, в первую очередь, приводит к расстройству желудочного-кишечного тракта. Оно может проявиться как сразу, через 2-3 часа после поедания арбуза, так и на вторые и даже на третьи сутки.

Первые симптомы отравления – боли в животе, тошнота и рвота, диарея, общие слабость и недомогание. Иногда может подняться температура, особенно у детей.

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Если в арбузе оказалось слишком много нитратов, то может наступить тяжелое отравление. Тогда у человека падает артериальное давление, учащается сердцебиение, появляется одышка, начинаются сильные головные боли. В некоторых случаях появляются судороги и нарушается дыхание – цвет кожных покровов меняется, становится бледным, с синюшным оттенком.

Первая помощь при отравлении

При проявлении симптомов отравления необходимо обеспечить пострадавшего рвотным - раствором марганцовки или соли. Это защитит от еще не усвоенных токсинов.

После этого человеку необходимо обеспечить постельный режим и дать принять абсорбент, например, активированный уголь. Далее пострадавшему рекомендуется пить воду.

Если через час после всех процедур симптомы отравления не уменьшились, необходимо срочно обратиться к врачу.

Если признаки отравления наблюдаются у беременных, пожилых или детей до 12 лет, необходимо немедленно вызывать скорую.

Чтобы защитить себя и близких от отравления арбузами, врачи рекомендуют следующие меры предосторожности:

Тщательно мыть арбузы перед употреблением;

Замачивать в холодной воде на полчаса;

Не употреблять мякоть возле корки, так как там накапливается наибольшее количество нитратов;

Проверять арбузы на содержание нитратов. Для этого перед употреблением необходимо отрезать кусок мякоти и поместить в стакан с водой. Если вода приобрела розовый цвет, вместо того, чтобы просто помутнеть, то это признак высокого содержания нитратов.

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