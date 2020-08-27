Отравление арбузом: как распознать и что делать [ Редактировать ]
Арбузы – одно из главных лакомств лета. Однако, его употребление может не только принести удовольствие, но и стать причиной весьма серьезного отравления.
Признаки отравления арбузом
Отравление, в первую очередь, приводит к расстройству желудочного-кишечного тракта. Оно может проявиться как сразу, через 2-3 часа после поедания арбуза, так и на вторые и даже на третьи сутки.
Первые симптомы отравления – боли в животе, тошнота и рвота, диарея, общие слабость и недомогание. Иногда может подняться температура, особенно у детей.
Если в арбузе оказалось слишком много нитратов, то может наступить тяжелое отравление. Тогда у человека падает артериальное давление, учащается сердцебиение, появляется одышка, начинаются сильные головные боли. В некоторых случаях появляются судороги и нарушается дыхание – цвет кожных покровов меняется, становится бледным, с синюшным оттенком.
Первая помощь при отравлении
При проявлении симптомов отравления необходимо обеспечить пострадавшего рвотным - раствором марганцовки или соли. Это защитит от еще не усвоенных токсинов.
После этого человеку необходимо обеспечить постельный режим и дать принять абсорбент, например, активированный уголь. Далее пострадавшему рекомендуется пить воду.
Если через час после всех процедур симптомы отравления не уменьшились, необходимо срочно обратиться к врачу.
Если признаки отравления наблюдаются у беременных, пожилых или детей до 12 лет, необходимо немедленно вызывать скорую.
Чтобы защитить себя и близких от отравления арбузами, врачи рекомендуют следующие меры предосторожности:
- Тщательно мыть арбузы перед употреблением;
- Замачивать в холодной воде на полчаса;
- Не употреблять мякоть возле корки, так как там накапливается наибольшее количество нитратов;
- Проверять арбузы на содержание нитратов. Для этого перед употреблением необходимо отрезать кусок мякоти и поместить в стакан с водой. Если вода приобрела розовый цвет, вместо того, чтобы просто помутнеть, то это признак высокого содержания нитратов.
Ранее мы писали о том, кому категорически нельзя есть арбуз.
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