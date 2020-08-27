Центр Киева остался без света: что произошло [ Редактировать ]
В Киеве в районе Майдана Независимости произошла авария на электросетях. В связи с этим были обесточены "Большой" и "Малый" фонтаны, часть торгового центра "Глобус" и ближайшие жилые дома.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что электроснабжение планируют восстановить около 20:00.
Фонтаны на Майдане Независимости заработают после восстановления электроснабжения.
Ранее сообщалось, что 26 августа без света в Киеве остались 2 улицы.
Также мы писали о том, что Рада снизила "зеленые" тарифы на электричество.
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