В центре Киева пропал свет [ Редактировать ]
Ремонтные работы/ Фото: news.myseldon.com
В центре Киева произошло аварийное отключение оборудования. Из-за аварии без света остались две улицы.
Об этом сообщает оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети".
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Так, без электроэнергии остались дома по следующим адресам:
- улица Паньковская 17, 19;
- Саксаганского 66, 68/21, 86, 84, 72, 70, 70б, 17, 19 15 / 77а.
"Для этих домов мы сейчас подсоединяем дизельгенераторы и одновременно восстанавливаем постоянную схему питания", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Черновцах остановилось движение электротранспорта.
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