СБУ заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B [ Редактировать ]
СБУ заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян. До оборудки причетні близько 20 людей і задіяно більше сотні юридичних осіб - вони привласнили понад 250 мільйонів доларів.
За гроші вкладників організатори піраміди купили острів на Дніпровському каскаді, 18 елітних автівок та коштовності.
по теме
В Україні викрили потужну нарколабораторію
Наркоділки під виглядом косметики та харчів завозили зі Східної Азії суміші, які використовують для синтезу стероїдних препаратів
Убивство в центрі Києва: в орендованій іноземцем квартирі знайшли тіло молодої жінки
Коли господар навідався до квартири, побачив гармидер. Сам орендар поскаржився на здоров'я і вибіг. Під час прибирання власник знайшов тіло за диваном
Афера на 25 мільйонів: у США арештували колишнього політтехнолога Трампа
Стіна брехні. У США арештовано колишнього політтехнолога Трампа через шахрайство на мега-проекті президента. Чим мав стосунок до злочину сам очільник Білого дому?
Торгівці людьми полювали на нелегалів в Україні
Кожен з мігрантів, переважно вихідців з Близького Сходу, мав заплатити за таку послугу 16 тисяч євро. Банда діяла в Києві, Одеській, Закарпатській та Хмельницькій областях
Контррозвідка викрила канал незаконних соцвиплат з українського бюджету до ОРДЛО
Мешканка окупованої Горлівки отримувала незаконно нараховані кошти і доправляла їх на тимчасово окуповані території, і навіть до Росії