СБУ заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян. До оборудки причетні близько 20 людей і задіяно більше сотні юридичних осіб - вони привласнили понад 250 мільйонів доларів.

За гроші вкладників організатори піраміди купили острів на Дніпровському каскаді, 18 елітних автівок та коштовності.