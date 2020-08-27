Как сообщает сайт национальной полиции города Харькова, информация по факту расстрела автобуса с активистами организации "Патриоты – За жизнь" под Люботином Харьковской области внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Такое распоряжение отдал руководитель Главного управления национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Такая квалификация особо тяжкого преступления - террористического акта, с использованием автоматического огнестрельного оружия, совершенная общественно опасным способом свидетельствует об одном - стремлении обеспечить прикрытие нападавшим, замолчать и приуменьшить общественную опасность их деяний.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно открыть уголовное производство по статье "Терроризм", провести объективное расследование и привлечь к ответственности террористов, а так же отправить в отставку руководителя ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"