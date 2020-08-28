Единственным государственным языком Беларуси должен быть белорусский, а русский язык нужно лишить такого статуса. С таким предложением выступил бывший глава Верховного совета Республики Станислав Шушкевич в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм".

Государственным языком должен быть один - белорусский, потому что у него нет больше родины.

По словам экс-спикера, из белорусов "выдавили" их язык и "выдавливают" культуру. При этом между Россией и Беларусью никогда не было межнациональной розни, но жители республики "всегда хотели быть белорусами".

Господин Шушкевич отметил, что переход на белорусский язык как единственный государственный при принятии такого решения не произойдет быстро. По его словам, переходный период будет "довольно сложный и длительный".

Напомним, что русский язык получил статус второго государственного в Беларуси после внесения поправок в Конституцию в 1995 году.

Ранее сообщалось, что Украина приостановила все контакты с Беларусью.