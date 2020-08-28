Доказан вред дневного сна [ Редактировать ]
Дневной сон, который длится 60 минут и более, может не только нанести вред здоровью, но и представляет смертельную опасность. С таким предостережением выступила команда китайских ученых из университета Гуанчжоу. Результаты их исследования опубликованы на портале MedicalXpress.
В нем приняли участие 22 тысячи людей. Ученые изучали как короткий сон длиной менее 3 часов, и продолжительный сон около 8 часов.
Медикам удалось доказать взаимосвязь дневного сна и возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Как оказалось, у любителей прикорнуть на часок-другой днем риск болезней сердца вырос на 34%. Также дневной сон провоцировал развитие ряда других заболеваний, повышая их вероятность на 30%.
Короткий сон - не более 30-45 минут - напротив, способствует улучшению работы сердца у тех, кто плохо спит по ночам. Подобного эффекта можно достичь, соблюдая режим каждый день.
С выводами китайских ученых не согласны коллеги из других стран. В качестве примера противники теории о вреде дневного сна приводят сиесту у жителей Средиземноморья. Они считают, что делать выводы о рисках для здоровья человека нужно, учитывая самые разные факторы. Например, наличие вредных привычек или рацион питания.
Врачи-неврологи утверждают, что зимой днем спать не рекомендуется, и, наоборот, желательно отдыхать в жаркое летнее время.
Ранее "Подробности" сообщали о том, какие напитки могут нормализовать сон.
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