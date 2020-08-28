Умер создатель "Скуби-Ду" [ Редактировать ]
В возрасте 87 лет ушел из жизни американский художник и аниматор Джо Руби.
Об этом сообщает издание Deadline.
Соучредитель продакшн-компании Ruby-Spears скончался в среду в Вестлейк-Виллидж, Калифорния.
Изначально Джо Руби работал мультипликатором на студии Walt Disney. Позже он создал свою компанию под названием Ruby-Spears.
В 1969 году Руби и его коллега Кен Спирс нарисовали первый мультсериал о говорящем псе Скуби-Ду и его веселых приключениях. Мультик с самого начала стал пользоваться большим успехом.
Ранее сообщалось, что умер режиссер "Полуночного экспресса", "Стены" и "Миссисипи в огне".
Также мы писали о том, что известный дизайнер умер от тяжелой болезни.
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