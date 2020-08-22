В США умер музыкант Джек Шерман. Он был гитаристом группы Red Hot Chili Peppers на их дебютном альбоме.

Как сообщает BBC, Шерману было 64 года. О причинах смерти не уведомляется.

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Музыкант участвовал в первом туре RHCP по США в 1984 году, является соавтором некоторых песен со второго альбома группы.

Он заменил в составе Red Hot Chili Peppers одного из основателей группы Гиллела Словака в декабре 1983 года. В 1985 году Словак вернулся в коллектив, в 1988 году он умер от передозировки наркотиков.

Ранее сообщалось, что известный дизайнер умер от тяжелой болезни.