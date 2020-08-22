Ушел из жизни экс-гитарист группы Red Hot Chili Peppers [ Редактировать ]
В США умер музыкант Джек Шерман. Он был гитаристом группы Red Hot Chili Peppers на их дебютном альбоме.
Как сообщает BBC, Шерману было 64 года. О причинах смерти не уведомляется.
Музыкант участвовал в первом туре RHCP по США в 1984 году, является соавтором некоторых песен со второго альбома группы.
Он заменил в составе Red Hot Chili Peppers одного из основателей группы Гиллела Словака в декабре 1983 года. В 1985 году Словак вернулся в коллектив, в 1988 году он умер от передозировки наркотиков.
Ранее сообщалось, что известный дизайнер умер от тяжелой болезни.
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