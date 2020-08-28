Зачисление Ивано-Франковска в "красную" карантинную зону - субъективное, необоснованное и "политическое решение" правительства, которое необходимо отменить. С таким требованием на своей странице в соцсети выступил мэр областного центра Руслан Марцинкив.

Врачи наших "ковидних" больниц говорят, что статистика пациентов колеблется к уменьшению. Но при этом наши больницы принимают пациентов со всей области, и при этом справляются. Загруженность кроватей пациентов с подтвержденным коронавируса - на уровне 32-34%. К сожалению, полномочия городской комиссии по ТЭБ и ЧС по сравнению с государственной весьма ограничены. Поэтому мы вынуждены выполнять решения.

Мэр-Ивано-Франковска сообщил, что на период действия "красного" карантина на территории города будут осуществляться специальные перевозки для медиков, работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих деятельность города и ОТГ. Школы и детские сады работать не будут.

Подчеркиваю: вводить карантин - это не наше решение. И хотя мы с ним не согласны, должны выполнять. В частности, чтобы обезопасить работников от штрафов. Опять подчеркиваю: считаю решение отнести Ивано-Франковск в красную зону необоснованным и политически мотивированным.

Напомним, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 27 августа пересмотрела разделение регионов по уровням эпидемической опасности. "Красный" уровень установлен в 21 административно-территориальной единице.

С 31 августа на 14 дней к "красной зоне" будут отнесены:

Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка и Измаил Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

Ранее сообщалось, что Украина на месяц закрывает границы для иностранцев.