"Это политическое решение": мэр Ивано-Франковска требует исключить город из "красной зоны" [ Редактировать ]
Зачисление Ивано-Франковска в "красную" карантинную зону - субъективное, необоснованное и "политическое решение" правительства, которое необходимо отменить. С таким требованием на своей странице в соцсети выступил мэр областного центра Руслан Марцинкив.
Врачи наших "ковидних" больниц говорят, что статистика пациентов колеблется к уменьшению. Но при этом наши больницы принимают пациентов со всей области, и при этом справляются. Загруженность кроватей пациентов с подтвержденным коронавируса - на уровне 32-34%. К сожалению, полномочия городской комиссии по ТЭБ и ЧС по сравнению с государственной весьма ограничены. Поэтому мы вынуждены выполнять решения.
Мэр-Ивано-Франковска сообщил, что на период действия "красного" карантина на территории города будут осуществляться специальные перевозки для медиков, работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих деятельность города и ОТГ. Школы и детские сады работать не будут.
Подчеркиваю: вводить карантин - это не наше решение. И хотя мы с ним не согласны, должны выполнять. В частности, чтобы обезопасить работников от штрафов. Опять подчеркиваю: считаю решение отнести Ивано-Франковск в красную зону необоснованным и политически мотивированным.
Напомним, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 27 августа пересмотрела разделение регионов по уровням эпидемической опасности. "Красный" уровень установлен в 21 административно-территориальной единице.
С 31 августа на 14 дней к "красной зоне" будут отнесены:
- Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Беляевка и Измаил Одесской области;
- города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;
- города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.
Ранее сообщалось, что Украина на месяц закрывает границы для иностранцев.
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