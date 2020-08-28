Напад на активістів ГО "За життя" засудили в "Опозиційній платформі - За життя"

Нападників, які напередодні увечері обстріляли автобус на трасі біля Люботина на Харківщині, затримали. Невідомі заблокували рух мікроавтобуса з представниками об'єднання "За життя", відкрили по ньому вогонь з травматичної зброї і втекли. У кількох пасажирів легкі травми, вони в лікарні.

Четверо постраждалих чоловіків після вчорашнього нападу досі в лікарні. Медики кажуть: їхній стан стабільний. Цей чоловік згадує, як на київській трасі їхній мікроавтобус зупинили й оточили озброєні люди:

Окружили автобус, побили стекла, постреляли по колесам, или порезали колеса. Начали забрасывать в открытые окна - уже в разбитые - камни, фаеры.

Це все тривало приблизно 8 хвилин. Далі озброєні молодики сіли в машини й поїхали геть. Поліція, яка оголосила план "Сирена", за кілька годин зупинила нападників біля Краснограду. Затримали 14 чоловіків. Інших досі розшукують.

Трасу й узбіччя біля розтрощеного автобуса й досі прочісують правоохоронці. В обласному осередку партії "Опозиційна платформа - За життя" напад прокоментували так.

Максим Гончаренко, прессекретар Харківського обласного осередку партії "Опозиційна платформа - За життя":

"Опозиційна платформа - За життя" засуджує будь-які спроби силового протистояння. На жаль, односторонні спроби силового тиску вони зустрічаються все частіше. Ми - організація, яка завжди була в рамках правового поля, і ми залишаємось в рамках правового поля. Будь-які спроби силового тиску на нас - це є пряме порушення українського законодавства. Ми закликаємо наших політичних опонентів, протистояння, будь-які спроби силового тиску, і повернутися до діалогу.

Завтра деяким нападникам обиратимуть запобіжний захід.