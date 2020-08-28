Польща з 2 вересня закриває авіапростір для півсотні країн. Україна у "червоний перелік" поки що не потрапила, проте нашим громадянам обмежили в'їзд до Фінляндії - туди більше не пускатимуть сезонних працівників з низки країн принаймні до 18 вересня.

Кордони знову потроху закриваються. Варшава вирішила більше не пускати до країни жодних рейсів із Франції, Іспанії, Люксембургу, низки балканських країн, Молдови, Румунії та ще трьох десятків держав за межами Європи. Загалом у "червоному списку" - 46 країн. Закриють небо з 2 вересня, проект урядової постанови оприлюднили напередодні увечері. І такий сюрприз багатьом полякам не сподобався.

Марцін Горала, заступник міністра інфраструктури Польщі:

Коли ми говоримо про заборону польотів, яку готує наше міністерство, то потрібно розуміти, що таке регулювання, на жаль, не можна підготувати заздалегідь, оскільки воно має відображати реальну епідеміологічну ситуацію в різних країнах. Тому попередити про такі обмеження за тиждень чи два неможливо.

Україну в заборонені списки поки що не вносили, проте надалі все залежатиме від рівня захворюваності.

Менше пощастило нашим громадянам, які збиралися на заробітки до Фінляндії - ця країна чи не першою під час пандемії приймала українських сезонних працівників. Проте тепер для них двері зачинені. Від 28 серпня до 18 вересня фінський уряд запровадив обмеження на в'їзд для збирачів лісових ягід із країн, які не належать до ЄС.

Ці зміни не впливають на можливість приїзду до Фінляндії тайських збирачів ягід, оскільки для жителів Таїланду немає обмежень на в'їзд. Крім того, без обмежень зараз можуть в'їжджати громадяни Південної Кореї, Грузії, Руанди, Тунісу, Уругваю та Нової Зеландії. Решті третіх країн в'їзд до Фінляндії заборонений, за винятком причин, зазначених у постанові уряду. Збирання лісових ягід більше не є підставою для в'їзду.

А ще Фінляндія цього тижня відновила прикордонний контроль на рубежі з Норвегією, а дещо раніше - зі Швецією.

Повернулися до інспекцій на своїх кордонах і австрійці. Минулої неділі чимало автівок, які прямували до Бельгії, Німеччини чи Нідерландів, були змушені стояти в заторах по 10-15 годин. А це ускладнило дорогу і для українських заробітчан, які зараз, попри коронавірусні обмеження, намагаються прорватися до країн ЄС із підробленими контрактами на роботу.