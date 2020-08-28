Новий день - нові "досягнення". За минулу добу 2 тисячі 438 інфікувань, 48 людей померли. Загалом від початку епідемії COVID-19 підтвердили майже у 115 тисяч українців - 55 тисяч з них уже одужали.

Повернення до суворого карантину уряд поки що не планує. Щоправда, деякі обмеження все ж посилюють. Це і вивело на протест представників туристичного бізнесу. Під Кабміном виступали проти рішення уряду закрити кордони для іноземців.

Чим це загрожує українському туризму і чого вимагали протестувальники?

Біля Кабміну зібралися представники туристичного, готельного бізнесу та сфери розваг. Вимагають скасувати рішення уряду про заборону на в'їзд до України іноземцям на цілий місяць. Протестувальники запевняють, вони й так зазнали величезних збитків через карантин, а нинішнє закриття кордонів взагалі стане крахом.

Ярослав Ємельяненко, учасник акції протесту:

Ми тримаємось вже близько 4 місяців. Ми намагаємось втримати колектив, перепрофілюватися і все. Що ми робимо - зараз воно іде "в мінус". У нас немає жодних прибутків. Ми вимушені скорочувати людей, вже вимушені скорочувати людей! Ще місяць такої ситуації просто вб'є туристичний бізнес України.

Ірина Сидлецька, учасниця акції протесту:

Рішення, щодо заборони до в'їзду іноземців в країну, що унеможливлює будь-які прогнози, щодо відновлення діяльності готелів і для нас це означає знову повернення до необхідності закриття наших закладів, тому що велика доля гостей - це все ж таки громадяни, які прибувають до нас з інших держав.

Найбільше учасників протесту обурює те, що хочуть закрити в'їзд до України навіть туристам із країн "зеленої" зони. І це при тому, що всі вони, перш ніж перетнути кордон, мають пройти певні процедури.

Антон Тараненко, учасник акції протесту:

Зараз приїжджають із "зеленої" і з "червоної" зони. Із "зеленої" зони тільки зі страховим полісом. З "червоної" зони - зі страховим полісом та з тестом ПЛР, зданим не раніше ніж за 48 годин до приїзду в Україну - і все нормально. Це факт, це аргумент! Вони вже приїжджають або з тих зон, де немає практично заражених, або з тестами, коли вони чисті.

Якщо уряд не відреагує на вимоги протестувальників, то заборона на в'їзд іноземців діятиме до 28 вересня.