Осінь буде важкою. Канцлер Німеччини Ангела Меркель прогнозує, що в найближчі місяці ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться. Вже зараз епідемія в країні набирає обертів. Щодня фіксують близько двох тисяч нових захворювань.

Уряд ухвалив нову стратегію боротьби з COVID-19. Яку саме?

Кілька годин переговорів - і план щодо боротьби з другою хвилею епідемії готовий. Канцлерка Ангела Меркель і прем'єри всіх німецьких земель узгодили новий пакет заходів. Нарада відбувалася вже традиційно в режимі відео-конференції.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Зважаючи на зростання кількості хворих, ми повинні були розробити нову стратегію. Я знаю, що всі хочуть, аби ця пандемія нарешті закінчилася. І всі втомилися від того, що постійно доводиться займатися питаннями боротьби з вірусом. Але результат вартий того, щоб знову взятися за цей виклик.

Політики домовилися подовжити заборону на проведення масових заходів. Щонайменше до кінця року. Йдеться про концерти, ярмарки й інші події, під час яких не можна відстежити, хто з ким контактує. Немає хороших новин і для любителів футболу. Матчі й надалі відбуватимуться без глядачів.

А ще в Німеччині буде єдиний штраф за порушення маскового режиму. Якщо раніше кожна земля сама визначала розмір фінансового покарання, тепер у всіх регіонах діятимуть однакові правила. Зайшов без маски в супермаркет, потяг чи автобус - готуй 50 євро.

Більшість німців нововведення підтримують.

Енріко, житель Німеччини:

Я за маски. Не бачу жодної проблеми в тому, щоб носити їх у закритих приміщеннях. Нехай штрафують.

Росвіта, жителька Німеччини:

Одягаючи маску, ми захищаємо себе й інших. Якби всі носили маски, може, й пандемія вже закінчилася б.

Стежити за дотриманням маскового режиму доручили поліцейським і співробітникам служби охорони порядку. У планах - регулярні перевірки на вокзалах, у потягах та громадському транспорті.

Бенджамін Єшор, представник німецької залізниці:

Останнім часом кількість порушників маскового режиму в транспорті зростає. Особливо у вечірні години та у вихідні. Нас це не влаштовує, ми хочемо, щоб усі пасажири почувалися в безпеці.

А от у країни так званої червоної зони уряд просить не їздити. Поки що це прохання. У списку країн із поганими епідемічними показниками наразі понад сто держав. Серед них і Україна.