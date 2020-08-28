Посилення карантину: жителів Німеччини каратимуть за відсутність маски і не пускатимуть на стадіони [ Редактировать ]
Осінь буде важкою. Канцлер Німеччини Ангела Меркель прогнозує, що в найближчі місяці ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться. Вже зараз епідемія в країні набирає обертів. Щодня фіксують близько двох тисяч нових захворювань.
Уряд ухвалив нову стратегію боротьби з COVID-19. Яку саме?
Кілька годин переговорів - і план щодо боротьби з другою хвилею епідемії готовий. Канцлерка Ангела Меркель і прем'єри всіх німецьких земель узгодили новий пакет заходів. Нарада відбувалася вже традиційно в режимі відео-конференції.
Ангела Меркель, канцлер Німеччини:
Зважаючи на зростання кількості хворих, ми повинні були розробити нову стратегію. Я знаю, що всі хочуть, аби ця пандемія нарешті закінчилася. І всі втомилися від того, що постійно доводиться займатися питаннями боротьби з вірусом. Але результат вартий того, щоб знову взятися за цей виклик.
Політики домовилися подовжити заборону на проведення масових заходів. Щонайменше до кінця року. Йдеться про концерти, ярмарки й інші події, під час яких не можна відстежити, хто з ким контактує. Немає хороших новин і для любителів футболу. Матчі й надалі відбуватимуться без глядачів.
А ще в Німеччині буде єдиний штраф за порушення маскового режиму. Якщо раніше кожна земля сама визначала розмір фінансового покарання, тепер у всіх регіонах діятимуть однакові правила. Зайшов без маски в супермаркет, потяг чи автобус - готуй 50 євро.
Більшість німців нововведення підтримують.
Енріко, житель Німеччини:
Я за маски. Не бачу жодної проблеми в тому, щоб носити їх у закритих приміщеннях. Нехай штрафують.
Росвіта, жителька Німеччини:
Одягаючи маску, ми захищаємо себе й інших. Якби всі носили маски, може, й пандемія вже закінчилася б.
Стежити за дотриманням маскового режиму доручили поліцейським і співробітникам служби охорони порядку. У планах - регулярні перевірки на вокзалах, у потягах та громадському транспорті.
Бенджамін Єшор, представник німецької залізниці:
Останнім часом кількість порушників маскового режиму в транспорті зростає. Особливо у вечірні години та у вихідні. Нас це не влаштовує, ми хочемо, щоб усі пасажири почувалися в безпеці.
А от у країни так званої червоної зони уряд просить не їздити. Поки що це прохання. У списку країн із поганими епідемічними показниками наразі понад сто держав. Серед них і Україна.
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