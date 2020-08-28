Аматорське відео, яке ми зараз вам покажемо, фактично нівелює всі "розфарбовки" на карантинній мапі України.

Довжелезна, майже півкілометрова черга, де люди стоять впритул, та ще й багато хто без масок. Це сьогоднішній ранок на столичному вокзалі - на вході до станції метро. Люди вишикувались від самої підземки майже до входу на Центральний вокзал. Помітно, що в черзі багато підлітків. Тож у соц-мережах це вже охрестили "напливом абітурєнтів".

Днями ВИШі оголосили списки зарахованих студентів. І ті мають подати оригінали документів. Тим часом, у метро кажуть: станція працювала без збоїв. А це просто реалії осіннього пасажиропотоку.