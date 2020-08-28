У Києві до станції метро "Вокзальна" вишикувалася гігантська черга абітурієнтів (відео) [ Редактировать ]
Аматорське відео, яке ми зараз вам покажемо, фактично нівелює всі "розфарбовки" на карантинній мапі України.
Довжелезна, майже півкілометрова черга, де люди стоять впритул, та ще й багато хто без масок. Це сьогоднішній ранок на столичному вокзалі - на вході до станції метро. Люди вишикувались від самої підземки майже до входу на Центральний вокзал. Помітно, що в черзі багато підлітків. Тож у соц-мережах це вже охрестили "напливом абітурєнтів".
Днями ВИШі оголосили списки зарахованих студентів. І ті мають подати оригінали документів. Тим часом, у метро кажуть: станція працювала без збоїв. А це просто реалії осіннього пасажиропотоку.
по теме
Протести під Кабміном: представники туристичного, готельного та розважального бізнесу вимагають відкрити кордони для іноземних туристів
Мітингувальники виступають проти рішення уряду через посилення карантину заборонити в'їзд в Україну іноземцям практично ще на місяць. Учасники акції протесту стверджують: вони і так зазнали величезних втрат і зараз ледь тримаються на плаву і така міра стане для них згубною
Київ і 15 областей України не готові до послаблення карантину - МОЗ
Найбільше інфікованих - у Києві, на Буковині та Івано-Франківщині. Загалом на коронавірус у країні зараз хворіє майже 53 тисячі людей
Протести під Кабміном: туроператори і готельєри вимагають відкрити кордони для іноземних туристів
Мітингувальники виступають проти рішення уряду через посилення карантину заборонити в'їзд в Україну іноземцям практично ще на місяць. Учасники акції протесту стверджують: вони і так зазнали величезних втрат і зараз ледь тримаються на плаву і така міра стане для них згубною
Україна на місяць закриває кордони для іноземців
Іноземців почали розвертати на українському кордоні. Для кого зробили виняток? І скільки триватиме заборона?
Прикарпаття сколихнули масові "антикарантинні" протести
Локальні спроби посилити карантин уже викликають шалений спротив. Люди виходять на акції протесту, а місцеві чиновники влаштовують паради незгоди з урядовими рішеннями