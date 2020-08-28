На Черкащині - новий очільник регіону. Головою облдержадмінстрації Президент призначив Сергія Сергійчука. Володимир Зеленський уже представив його місцевим чиновникам.

А також перевірив об'єкти, які входять до програми "Велике будівництво". Після спілкування з жителями одного з мікрорайонів Черкас - президент дав вказівку за рік побудувати там дитсадок. У районі - 30 тисяч жителів, а садка - немає!

Водночас, за словами Президента, за останній рік темпи будівництва та відновлення доріг у регіоні збільшилися.

Володимир Зеленський, президент України:

За останні 10 років було побудовано десь на 50 кілометрів менше, в цілому, ніж ми будуємо за весь цей рік. На жаль, не через те, що ми такі чемпіони, а на жаль через те, що Черкащина була взагалі така не цікава в принципі будь якій владі, на будь якому рівні. Ми повинні інфраструктурно розвивати нашу країну - не тільки Черкаську область.