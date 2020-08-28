Поджог автомобиля "Схем": суд задержал подозреваемого [ Редактировать ]
Броварской городской суд выдал санкцию на арест Кирилла Барихашвили подозреваемого в поджоге автомобиля программы "Схемы".
Об этом сообщает "Громадське".
Так, прокуратура просила суд взять подозреваемого под стражу без права залога, однако судья удовлетворил ходатайство частично.
Отмечается, что Барихашвили отправили под стражу с возможностью внесения залога. Размер залога составляет 175 760 гривен.
Ранее мы писали, что правоохранители задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов "Схем". Им оказался житель Луганской области.
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Информацию предоставила Государственная служба статистики