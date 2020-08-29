Сьогодні Україна згадує своїх захисників. День пам'яті відзначають наприкінці серпня, бо саме в цей період відбулися трагічні події 2014-го в Іловайську. І суспільство не має права забувати героїв, які там загинули, - заявив Президент Володимир Зеленський.

Він взяв участь у заходах, що відбувалися біля Міністерства оборони. Зауважив, що не можна забувати і про тих, через кого полягли українські воїни. Тому очікує від правоохоронців результатів розслідування.

Президент вручив державні нагороди за особисту мужність та героїзм. Також було оголошено 223 прізвища бійців, які загинули цього дня у 2014-2019 роках. Після кожного - воїни почесної варти били у дзвін та салютували одним залпом.

Володимир Зеленський, президент України: