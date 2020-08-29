Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих захисників України [ Редактировать ]
Сьогодні Україна згадує своїх захисників. День пам'яті відзначають наприкінці серпня, бо саме в цей період відбулися трагічні події 2014-го в Іловайську. І суспільство не має права забувати героїв, які там загинули, - заявив Президент Володимир Зеленський.
Він взяв участь у заходах, що відбувалися біля Міністерства оборони. Зауважив, що не можна забувати і про тих, через кого полягли українські воїни. Тому очікує від правоохоронців результатів розслідування.
Президент вручив державні нагороди за особисту мужність та героїзм. Також було оголошено 223 прізвища бійців, які загинули цього дня у 2014-2019 роках. Після кожного - воїни почесної варти били у дзвін та салютували одним залпом.
Володимир Зеленський, президент України:
Ми не повинні забувати цей день, не повинні забувати кожне ім'я, прізвище, які сьогодні звучали. Сьогодні 40 хвилин ми оголошували прізвища, імена та по батькові наших хлопців. На жаль, ми не можемо скоротити цей час, але ми можемо, як держава, зробити все, щоб цей час не збільшувався взагалі.
по теме
До Дня Незалежності Володимир Зеленський вручив державні нагороди видатним українцям
Через карантин головне державне свято відбувається у нестандартному форматі - зокрема, в столиці урочистості провели не на Майдані, як завжди, а на Софійській та Михайлівській площах
Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
У Києві на Михайлівській площі Володимир Зеленський з дружиною вшанували пам'ять полеглих захисників України
У День пам'яті захисників поблизу Донецького аеропорту відкрили меморіальний комплекс
Танк-меморіал і спогади героїв. Тут викарбувані імена тих, хто віддав життя за Україну. Сюди повернули той самий підбитий танк, який має стати пам'ятним символом боротьби українців за свою державу
Ветерани АТО почесним маршем вшанували пам'ять полеглих на Донбасі захисників України
У центрі Києва зібралися сотні ветеранів бойових дій на Донбасі, волонтери та родичі загиблих воїнів - аби віддати їм шану і нагадати справжню ціну Незалежності
Зеленский принял участие в чествовании погибших защитников Украины
Глава государства возложил цветы